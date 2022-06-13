جَد يقتل حفيدته في اليابان.. وما حدث له بعد الجريمة يحير العلماء والباحثين

قتلها واتصل بشقيقها

واستمعت المحكمة إلى أن توميزاوا الذي كان يعيش مع تومومي في منزله بمدينة فوكوي، دخل في ليلة 9 سبتمبر 2020، في جدال مع حفيدته انتهى بقتله المراهقة طعنًا بسكين، وفور الانتهاء من الجريمة اتصل بشقيق القتيلة وأخبره أنه وجد جثتها ملطخة بالدماء.