جسم غامض يمرّ قرب الشمس.. وهذه تفسيرات أصحاب نظرية المؤامرة

حالة من الفضول العام أثارها ظهور جسم غامض على مقربة من الشمس، خلال فيديو مباشر، لاسيما أن الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لم يعمل بشكل عادي بعد ذلك، وهذا الأمر شكل مادة دسمة لمن يؤمنون بنظرية المؤامرة.