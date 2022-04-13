حادث سير مروّع في جنوب مصر.. 10 قتلى بينهم 5 أوروبيين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 14 آخرون في حادث تصادمٍ، الأربعاء، بطريق أسوان - أبو سمبل، جنوبي مصر.
وتلقى مدير أمن أسوان إخطاراً بوقوع حادث تصادمٍ بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي بالكيلو 43 طريق أسوان - أبو سمبل، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.
وذكر محافظ أسوان أن الضحايا، هم: 4 فرنسيين وبلجيكي و5 مصريين.
وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي؛ إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.
ووفق وسائل إعلام مصرية، أكّد مصدرٌ بمستشفى أسوان الجامعي، أن الأجانب المصابين من بينهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.