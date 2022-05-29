حذاء مخرج أفلام يمنعه من السجادة الحمراء في "كان"

وقال "ريدفيرز"، المنحدر من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، في تصريحات لوسائل الإعلام الكندية الكبرى، إنه منع من العبور على السجادة الحمراء للمهرجان، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه "الموكاسين"، لكنه أوضح أنه "أحد الملابس تقليدية ورسمية" بين العديد من الثقافات في كندا.