حذاء مخرج أفلام يمنعه من السجادة الحمراء في "كان"

منع مسؤولو الأمن في مهرجان "كان"، المخرج الكندي، كلفن ريدفيرز، من المرور فوق السجادة الحمراء للحفل السينمائي الخامس والسبعين، بسبب ارتدائه حذاءً من نوعية "الموكاسين".
وقال "ريدفيرز"، المنحدر من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، في تصريحات لوسائل الإعلام الكندية الكبرى، إنه منع من العبور على السجادة الحمراء للمهرجان، ولم يُسمح له بالعودة إلا بعد تغيير حذائه "الموكاسين"، لكنه أوضح أنه "أحد الملابس تقليدية ورسمية" بين العديد من الثقافات في كندا.
المخرج هو عضو في مجتمع السكان الأصليين "دين" ونشأ في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا.
وأوضح، لشبكة "سي بي سي": "لقد نشأت في ثقافة تدور حول الأرض، وأحذية الموكاسين هي أمر كبير".
وأضاف: "أنا أفهم أن هناك قواعد معينة حول اللباس على السجادة الحمراء، لذلك اعتقدت أنني إذا ارتديت بدلة توكسيدو، ورابطة عنق، وقطعة تظهر أنني من السكان الأصليين، فسيتم قبولها".
وسافر المخرج إلى فرنسا مع وفد من صانعي الأفلام من السكان الأصليين ودعي إلى العرض الأول لفيلم "Les Amandiers" للممثلة الفرنسية الإيطالية فاليريا بروني تيديشي في 22 مايو.