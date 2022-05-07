حريق ضخم في نيو مكسيكو الأمريكية بعد شهر من محاولات إخماده

وأتى حريق هرميتس على نحو 680 كيلومتراً مربعاً في الطرف الجنوبي من جبال الروكي، ودمّر نحو 170 عقاراً، وأجبر على إخلاء ما يقرب من 16 ألف منزل، ولم يتم احتواء سوى 20 بالمئة منه.