حُكم قضائي يقيّد تغريدات إيلون ماسك

وكانت تغريدات "ماسك" عن "تسلا" في 2018، قد ساهمت في رفع أسهم شركته إلى 420 دولارًا، وحينها رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية متهمة إياه بتضليل المستثمرين، ووافق "ماسك" على تعويضهم بـ20 مليون دولار، والموافقة على مراجعة أي تغريدات له عن "تسلا" قبل نشرها.