خبر مُحزن لعشاق ألعاب الفيديو.. لا "فيفا" بعد اليوم

عوضًا عن هذا، من المقرر أن تطرح شركة "إي إيه سبورتس" لعبة تسمى "إي إيه سبورتس إف سي"؛ اعتبارًا من عام 2023، بعد أن تقوم الشركة بتصميم النسخة النهائية بالشراكة مع الفيفا، في وقت لاحق من العام الجاري، حسب "سكاي نيوز عربية".