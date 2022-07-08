خرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي.. جزائري يقتل آخر بسبب "خروف العيد"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أصدر يوم الاثنين، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962.