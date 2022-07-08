خرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي.. جزائري يقتل آخر بسبب "خروف العيد"

لم يمضِ سوى يومين فقط على خروجه من السجن بعفو رئاسي، أقدم جزائري في ولاية قالمة شمال شرقي البلاد على قتل تاجر أغنام بسبب محاولة سرقة خروف لأضحية العيد.
الجريمة وقعت الخميس عند العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي بحسب صحيفة "آخر ساعة"، وراح ضحيتها رجل خمسيني في سوق المواشي بالمنطقة الصناعية في مدينة قالمة.
ووقعت الجريمة عقب شجار نشب بين القاتل والضحية "ك.ف" البالغ من العمر 50 سنة.
وكان الضحية يفطن لعملية سرقة خروف من أغنامه المعروضة للبيع، ليدخل في سجال مع السارق الذي قالت مصادر أمنية بأنه مستفيد من العفو الرئاسي الأخير.
وأقدم القاتل على طعن البائع عدة طعنات بسكين في أنحاء الجسد ليحول على جناح السرعة إلى مستشفى الحكيم عقبي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه البالغة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أصدر يوم الاثنين، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962.
وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة.