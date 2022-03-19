دبي والشارقة.. 50 ألف درهم غرامة مخالفة الحجر الصحي للقادمين

وأشارت إلى أنه لا يحتاج المسافرون القادمون إلى أبوظبي، سواء كانوا المطعمين أو غير المطعمين ضد "كوفيد- 19"؛ إلى إجراء فحص مخبري للفيروس عند الوصول، كما أعفت أبوظبي القادمين من إجراءات الحجر الصحي، وعلى الرغم من إلغاء إلزامية الفحص يظل مرفق فحص "كوفيد- 19" في المطار مفتوحًا لأي زائر يرغب في إجرائه؛ لتفعيل نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن، وتسهيل الوصول إلى الأماكن العامة والمناطق السياحية في أبوظبي، وتبلغ كلفة هذا الاختبار 40 درهمًا.