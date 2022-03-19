دبي والشارقة.. 50 ألف درهم غرامة مخالفة الحجر الصحي للقادمين

أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه يتعين على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي أو الشارقة، البقاء في الحجر الصحي الذاتي لغاية ظهور نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR، وذلك إذا طُلب منهم إجراء الفحص المخبري لـ"كوفيد- 19" عند الوصول إلى مطار دبي، أو إجراء الفحص الإلزامي لـ"كوفيد- 19" عند الوصول إلى مطار الشارقة فقط.
وحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية: أكدت الحكومة الرقمية أنه في حال كانت النتيجة إيجابية على المسافرين القادمين اتباع تعليمات الجهة الصحية في الإمارة محل إقامتهم؛ حيث يترتب على مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، غرامة قدرها 50,000 درهم.
وأشارت إلى أنه لا يحتاج المسافرون القادمون إلى أبوظبي، سواء كانوا المطعمين أو غير المطعمين ضد "كوفيد- 19"؛ إلى إجراء فحص مخبري للفيروس عند الوصول، كما أعفت أبوظبي القادمين من إجراءات الحجر الصحي، وعلى الرغم من إلغاء إلزامية الفحص يظل مرفق فحص "كوفيد- 19" في المطار مفتوحًا لأي زائر يرغب في إجرائه؛ لتفعيل نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن، وتسهيل الوصول إلى الأماكن العامة والمناطق السياحية في أبوظبي، وتبلغ كلفة هذا الاختبار 40 درهمًا.
وأوضحت "الحكومة الرقمية" عبر موقعها الإلكتروني، أنه على المسافرين إجراء الفحص المخبري عند الوصول إلى دبي "فقط في حال طلب منهم ذلك"، والحجر الصحي الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سلبية في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، على الشخص اتباع الإرشادات الصادرة عن هيئة الصحة بدبي.
وأضافت أنه يخضع المسافر لفحص مخبري عند الوصول إلى مطار الشارقة بغض النظر عن تقريره السلبي في مطار المغادرة، وعلى المسافر تطبيق الحجر الذاتي في مكان إقامته، وانتظار ظهور نتيجة الفحص الطبي، في حال كانت النتيجة إيجابية تطبق الإجراءات الاحترازية السارية وفقًا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وحول عقوبة مخالفة إجراءات الحجر أكدت أنه تعتبر مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير؛ خروجًا على أحكام القانون والنظام العام، ويعرض صحة وسلامة المجتمع للخطر، يترتب على مخالفة تعليمات الحجر المنزلي أو الصحي غرامة قدرها 50,000 درهم.
ودعت الجمهور الراغبين في الاطلاع على كافة الإجراءات وآخر المعلومات والتحديثات التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الرسمية المنظمة لقطاع الصحة، وشركات الطيران الإماراتية، ومطارات الدولة المختلفة.