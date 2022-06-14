دراسة: الفحص الروتيني للعين قد يكشف احتمال إصابتك بمرض خطير

وحسب موقع "روسيا اليوم"، استخدم الباحثون في جامعة إدنبرة، عمليات المسح لمعرفة درجة المخاطر الشخصية لكل مريض، فهو يجمع المعلومات حول نمط الأوعية الدموية في شبكية العين في الجزء الخلفي من العين مع البيانات الوراثية والعمر والجنس وضغط الدم والوزن.

واعتمد تحليلهم على سجلات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي تحتوي على معلومات طبية شاملة عن 500000 فرد.