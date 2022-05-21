رعب واعتباره جائحة.. "جدري القردة" يسجل أكبر تفشٍّ في أوروبا

وقال الجهاز الطبي في القوات المسلحة الألمانية التي رصدت حالتها الأولى في البلاد، الجمعة: "في وجود عدة حالات مؤكدة في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال، هذا هو أكبر وأوسع تفشٍّ لجدري القردة في أوروبا إلى الآن".