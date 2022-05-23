روسيا تغير اسم مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية بعد الانسحاب

كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا باسم جديد، وذلك بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية الانسحاب من روسيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" باسم "Mc". ووفقاً لمصادر الصحيفة فإنه سيتم الإبقاء على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.
وأشار مصدر صحيفة "إزفيستيا" إلى أن قرار تغيير التسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، كذلك أشار إلى أن الشركة الأمريكية لديها خيار، وستكون قادرة في غضون سنوات قليلة على إعادة شراء أصول "ماكدونالدز".