روسيا تغير اسم مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية بعد الانسحاب

وأشار مصدر صحيفة "إزفيستيا" إلى أن قرار تغيير التسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، كذلك أشار إلى أن الشركة الأمريكية لديها خيار، وستكون قادرة في غضون سنوات قليلة على إعادة شراء أصول "ماكدونالدز".