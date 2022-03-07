سبب غريب يجعل ذكور النحل تقتل أنفسها بشكل عفوي

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديون اكتشافه، لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.