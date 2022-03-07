سبب غريب يجعل ذكور النحل تقتل أنفسها بشكل عفوي

يعد النحل من الكائنات التي تمتلك نظامًا حياتيًّا شديد التنظيم، لكن ذكورها قد تقدم على الانتحار لمجرد تعرُّضها للأجواء الحارة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن ذكور النحل تقوم بعمل عفوي، يؤدي إلى مقتلها عندما تتعرض للأجواء الحارة.
وتابعت: "عندما ترتفع درجات الحرارة تقوم ذكور النحل بالتخلص من جزء داخلي، يكافئ عمل "الجهاز التناسلي" في جسم الإنسان؛ ما يؤدي إلى موتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر لا يستطيع الأشخاص العاديون اكتشافه، لكن بعض المتخصصين من الخبراء في هذا المجال توصلوا إلى حقيقة هذا الفعل الذي تقوم به ذكور النحل قبل موتها مباشرة.