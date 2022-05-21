سلالتان وأعراض وهلع.. "جدري القرود".. أصل الحكاية في المختبر!

ويوجد من هذا المرض سلالتان: السلالة الأولى تفشت سابقًا في حوض الكونغو، ولم تزد أخطارها المميتة عن 10%، أما السلالة الأخرى التي ظهرت في غرب أفريقيا فهي أقل حدة؛ حيث يقدر معدل الوفيات الناتجة منها بحوالى 1% فقط، وهذه التقديرات مستمدة من حالات تفشي المرض في الأماكن النائية في أفريقيا ذات الرعاية الصحية السيئة، ومن المحتمل أن يكون جدري القرود أقلّ فتكًا في البلدان الغنية.