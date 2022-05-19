شاهِد: تقييد طفلة والتنكيل بها في سوريا.. والمتهم أحد أقاربها

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، قصة طفلة لا يتعدى عمرها 7 سنوات، وُجِدت مقيدة اليدين بالحبال، بعد التنكيل بها من قبل أحد أقاربها في إدلب.