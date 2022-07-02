شاهد لحظة انشطار منصة بحرية في هونغ كونغ.. والبحث مستمر عن 27 مفقودًا

إلى ذلك أصدر مرصد هونغ كونغ للأرصاد الجوية، مساء السبت، تحذيرًا من عاصفة من المستوى 8 على مقياس من 10 مع اقتراب العاصفة الاستوائية تشابا من المنطقة الإدارية الخاصة.