شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن لفتة صلاح تجاه لاعب الأهلي السعودي السابق؟

وتابعت: "مؤمن أُصيب بمرض عصبي أنهى مسيرته المهنية، وبدا أيضًا أنه بحاجة إلى كرسي متحرك.. لكن ذلك لم يمنع لاعبو ليفربول من الاحتفال مع زكريا وكأنه واحد منهم.. كانت لفتة رائعة من كل المشاركين في الاحتفال".