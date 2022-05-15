شاهد.. ماذا قالت الصحف العالمية عن لفتة صلاح تجاه لاعب الأهلي السعودي السابق؟

سلطت الصحف العالمية، الضوء على اللفتة الرائعة التي قام بها محمد صلاح لاعب ليفربول تجاه زميله السابق في منتخب مصر ولاعب فريقي الأهلي المصري والأهلي السعودي مؤمن زكريا عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وحرص صلاح بعد فوزه باللقب على الاحتفال مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق الذي تواجد في ملعب المباراة.
ونشر قائد منتخب مصر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهر خلاله مؤمن زكريا على كرسي متحرك وهو يحمل كأس البطولة وسط لاعبي ليفربول.
وسافر زكريا مؤخراً إلى إنجلترا لبدء مرحلة جديدة من برنامجه العلاجي، وأصيب زكريا (34 عاماً) بمرض التصلب الجانبي الضموري لتنتهي مسيرته الكروية مبكراً.
وسبق لزكريا اللعب في صفوف الأهلي ولعب قبلها موسمين في صفوف الزمالك بالإضافة إلى مسيرته مع أندية المصري والإنتاج الحربي وإنبي في الدوري المصري، كما لعب في صفوف الأهلي السعودي.
ومع المنتخب المصري خاض زكريا 12 مباراة دولية بين عامي 2014 و2018.
حقيقة كرة القدم
وحسب موقع "يلاكورة"، قالت صحيفة "الصن" البريطانية: "احتفالات غرفة خلع الملابس الملحمية في ليفربول شهدت مشاركة نجم مصر السابق مؤمن زكريا (المصاب بمرض في الجهاز العصبي الحركي) بعد أن دعاه صلاح للحضور"."
وتابعت: "رقص صلاح ورفاقه في ليفربول فرحًا حيث حمل زكريا كأس الاتحاد الإنجليزي داخل ويمبلي".
وعلق أحد المشجعين على اللقطة: "ما فعله صلاح لمؤمن زكريا يظهر لك حقيقة كرة القدم".
ضيف خاص في غرفة ليفربول
وقالت صحيفة "ليفربول إيكو": "ضيف خاص في غرفة ليفربول، فقد استقبل ليفربول مؤمن زكريا في غرفة ملابس الفريق، وذلك بعد فوز ليفربول المثير بركلات الترجيح على تشيلسي في ويمبلي".
مشهد عاطفي
وتحت عنوان "مشهد عاطفي"، قال موقع "سبورتس بايبل": "كان مؤمن أحد أفضل المواهب المصرية وفاز بخمسة ألقاب في الدوري المصري الممتاز"."
وتابعت: "مؤمن أُصيب بمرض عصبي أنهى مسيرته المهنية، وبدا أيضًا أنه بحاجة إلى كرسي متحرك.. لكن ذلك لم يمنع لاعبو ليفربول من الاحتفال مع زكريا وكأنه واحد منهم.. كانت لفتة رائعة من كل المشاركين في الاحتفال".