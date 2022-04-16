شاهد من بريطانيا.. "أرنب عملاق وذكي" يعيش في "منزل خاص بحديقة"

يعيش الأرنب "ويلو" البالغ من العمر عاماً واحداً في منزل صغير مخصص له في سوفولك ببريطانيا، ويحتوي المنزل على مدافئ ومقاعد وستائر وراديو وسرير بجانب النافذة التي تطل على الحديقة، وتم رسم وتزيين مسكنه الخاص بالكامل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وحرصت جيما سيمور، 10 سنوات، على أن يحصل أرنبها على أفضل الأشياء، وهذا ليس جديداً على "جيما" التي تحب الحيوانات طوال حياتها وكانت دائماً ترعى الطيور المصابة وجميع أنواع الحشرات أيضاً.
و"ويلو" هو أرنب مدلل يأكل كل الأطعمة الموجودة ولديه كثير من الألعاب المخصّصة للأرانب، ولديه منزل مكوّن من طابقين في الحديقة، أرادت "جيما" أن تجعل منزل الأرنب ودوداً ومريحاً ومطلياً بألوان زاهية وتحيط به الرايات، وبداخله سجاد، وكثير من التبن، ويحتوي المنزل أيضاً على مدفأة كهربائية ومصابيح تدفئة.
والأرنب "ويلو" لديه شهية أكبر من الأرانب العادية، حيث يتناول أكثر من 10 كيلوجرامات من طعام الأرانب في الشهر، لكن وجبته الخفيفة المفضلة هي سلطة الهندباء، كما يمضغ الأسلاك بشجرة الكريسماس في عيد الميلاد الماضي، وكانت الطفلة تمتلك أرنبين عملاقين، لكن أحدهما تعرّض للهجوم من قِبل بومة ونفق.
ووفرت عائلة الطفلة لأرنبها حديقة مجانية، والتي يقوم الأرنب بتقليم شجيراتها، ووعاءً خاصاً به كما يعاملوه معاملة الكلب لذكائه، وتعيش الطفلة مع تسعة أشقاء وسلحفاة عملاقة اسمها "تونى".
والأرنب كبير جداً، ويبلغ طوله ثلاثة أقدام على الأقل عندما يحمله أحد بالطول، ويبدو بطول شقيقها رادلي البالغ من العمر أربع سنوات.