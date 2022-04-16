شاهد من بريطانيا.. "أرنب عملاق وذكي" يعيش في "منزل خاص بحديقة"

والأرنب "ويلو" لديه شهية أكبر من الأرانب العادية، حيث يتناول أكثر من 10 كيلوجرامات من طعام الأرانب في الشهر، لكن وجبته الخفيفة المفضلة هي سلطة الهندباء، كما يمضغ الأسلاك بشجرة الكريسماس في عيد الميلاد الماضي، وكانت الطفلة تمتلك أرنبين عملاقين، لكن أحدهما تعرّض للهجوم من قِبل بومة ونفق.