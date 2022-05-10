شاهد نهاية رحلة الحب والموت.. ماتت حارسة السجن وسقط المجرم الخطير

وانتهت مطاردة المركبات المتعددة عندما نشرت الشرطة "حزام مسامير" على الطريق، فانحرفت السيارة التي كانت تقودها الضابط فيكي عن الطريق، وتبعتها إحدى سيارات الشرطة التي اصطدمت بها في منطقة عشبية على جانب الطريق، وهنا تدهورت سيارة الهاربين، وخرج المجرم كيسي وايت، معلنًا استسلامه بينما بقيت الضابط فيكي في السيارة، وعندما اقترب منها الضباط اكتشفوا أنها أطلقت النار على رأسها، وأصيبت إصابة بالغة.