شريحة إلكترونية في العمود الفقري.. وهذا ما حدث لمصابة بالشلل

في سويسرا، تمكنت امرأة مشلولة من المشي لأول مرة بعد 18 شهرًا، وذلك إثر وضع شريحة إلكترونية في عمودها الفقري.
وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، أظهرت دراسة جديدة أن وضع شريحة إلكترونية في العمود الفقري مكّنت امرأة مشلولة من المشي لأول مرة منذ 18 شهرًا. حيث تعاني المرأة البالغة من العمر 48 عامًا، من ضمور متعدد الأجهزة وهى حالة نادرة في الجهاز العصبي تسبب تلفًا تدريجيا للخلايا العصبية في الدماغ.
وقام العلماء في سويسرا بتزويد المرأة بـ"محفز إلكترونى"، تم زرعه مباشرة في النخاع الشوكي، وذلك لإعادة تنشيط خلايا عصبية معينة تنظم ضغط الدم.