شريحة إلكترونية في العمود الفقري.. وهذا ما حدث لمصابة بالشلل

وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، أظهرت دراسة جديدة أن وضع شريحة إلكترونية في العمود الفقري مكّنت امرأة مشلولة من المشي لأول مرة منذ 18 شهرًا. حيث تعاني المرأة البالغة من العمر 48 عامًا، من ضمور متعدد الأجهزة وهى حالة نادرة في الجهاز العصبي تسبب تلفًا تدريجيا للخلايا العصبية في الدماغ.