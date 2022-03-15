صدمة للروس.. شاهد وصول القناص الخطير "والي" إلى أوكرانيا للقتال

في صدمة للروس، وصل إلى أوكرانيا مؤخرًا، أحد أهم قناصي العالم، الذي وُصف بالخطير، والذي لا يخطئ أهدافه، بعد ما قاتل في العراق وسوريا ضد داعش، وفي أفغانستان ضد طالبان، إنه القناص الكندي الشهير بـ"والي"، وقد أعلن دعمه للقوات الأوكرانية والقتال إلى جانبها ضد الروس.