صورة "عالم فيزياء عراقي مع آينشتاين".. هل هي حقيقية؟

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس": بعد التحقق من الصورة تبيّن أنها غير صحيحة، وهي تعود لعام 1952؛ حيث يظهر فيها آينشتاين برفقة "خمسة خريجين من جامعة يشيفيا أثناء زيارتهم لمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون".