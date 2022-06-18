صورة "عالم فيزياء عراقي مع آينشتاين".. هل هي حقيقية؟

تداول مستخدمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة تزعم أنها "تظهر العالم آلبرت آينشتاين مع عالم الفيزياء العراقي عبدالجبار عبدالله".
ووفق الصورة المتداولة: يظهر آينشتاين محاطًا بخمسة رجال، وأرفقت بتعليق: "صورة نادرة تجمع العالم آينشتاين بعالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبدالله، وهو أول رئيس لجامعة بغداد وأحد طلاب آينشتاين".
وعبد الجبار عبدالله كان عالم فيزياء عراقيًّا تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع دراسته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وتسلم عبدالله العديد من المناصب في مجال التعليم في العراق، وساهم في تطوير التعليم الثانوي هناك.
وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس": بعد التحقق من الصورة تبيّن أنها غير صحيحة، وهي تعود لعام 1952؛ حيث يظهر فيها آينشتاين برفقة "خمسة خريجين من جامعة يشيفيا أثناء زيارتهم لمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون".
ووفق التعليق المرفق مع الصورة الأصلية: لم يكن العالم العراقي حاضرًا في الصورة؛ حسب موقع قناة "الحرة".