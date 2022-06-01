عالم فلك إسباني: 4 حضارات معادية لنا في درب التبانة

ويشير العالم الإسباني إلى وجود علاقة بين مستوى تطور الحضارة وعدائها. وكان بإمكان حضارات "الصفر" استخدام السلاح ضد حضارات أخرى، لكن أياديها قصيرة. أما الحضارات التي قد نمت حتى المستوى الأول، فإنها لا ترى أي معنى في العداوة.