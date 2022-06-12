عامان على الرقم القياسي.. "إليزابيث" في المرتبة الثانية لأكثر الملوك حكمًا في التاريخ

وتفوقت الملكة إليزابيث الثانية في هذه القائمة على ملك تايلاند "بوميبون أدولياديتا" (راما الرابع) الذي حَكم من عام 1927 إلى عام 2016 أي 70 عامًا و126 يومًا. وبهذه الصورة أصبحت الملكة البريطانية البالغة من العمر 96 عامًا على بُعد أقل من عامين من الرقم القياسي المطلق.