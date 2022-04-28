على مرمى حجر.. كويكبٌ ضخم محتمل الخطورة يدنو من الأرض!

كما أن الصين في مراحل التخطيط الأوليّ لمهمة إعادة توجيه الكويكبات، ومن خلال ضرب 23 صاروخًا من صواريخ لونغ مارش 5 في الكويكب بينو؛ تقول الدولة إنها ستكون قادرة على تحويل صخرة الفضاء من تأثير كارثي محتمل على الأرض.