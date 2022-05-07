عندما يلمع 50 نجمًا في السماء.. ماذا تعرف عن ظاهرة "الدش النيزكي"؟

من ناحيته قال مسؤول علم الفلك العام في المرصد الملكي غرينتش، الدكتور غريغ براون، لصحيفة "ديلي ميل": في حالة الدش النيزكي، في الظروف المثالية، قد ترى ما يصل إلى 50 أو 60 نيزكًا في الساعة - لكن أي مراقب حقيقي سيرى دائمًا أقل بكثير من هذا.