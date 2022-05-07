عندما يلمع 50 نجمًا في السماء.. ماذا تعرف عن ظاهرة "الدش النيزكي"؟
تضيء نيازك في السماء في ظاهرة تعرف باسم "الدش النيزكي" مرة أو مرتين في حياة الإنسان، ويمكن أن تكون الظاهرة مشاهدة لمن يعيشون في منطقة ذات تلوث ضوئي منخفض بعيدًا عن المدن.
وخلال هذه الظاهرة يضيء ما يصل إلى 50 نجمًا في الساعة في سماء الليل، عندما يصل الدش النيزكي إلى ذروته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتحدث زخّات الشهب السنوية بين 19 أبريل و28 مايو، لكنها بلغت ذروتها هذا العام فجر يوم أمس الجمعة؛ وفقًا للمرصد الملكي غرينتش.
وقال الخبراء: أفضل وقت لإلقاء نظرة على هذه الظاهرة - التي ستكون مرئية في جميع أنحاء العالم - سيكون بين منتصف الليل وفجر يوم الجمعة.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: ينصح مراقبو النجوم في المملكة المتحدة بالتطلع نحو كوكبة الدلو في السماء الجنوبية، رغم أن نجوم التصوير ستكون مرئية عبر السماء.
وأشارت الصحيفة إلى أن زخات النيازك تحدث عندما تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه مذنب؛ مما يتسبب في احتراق قطع من الغبار والصخور في الغلاف الجوي، ونظرًا لأن النيازك يمكن أن تكون باهتة جدًّا، فمن الأفضل البحث عنها في سماء مظلمة، خالية من ضوء القمر والأضواء الاصطناعية مع رؤية واسعة للسماء دون عائق.
وعلى الرغم من أن أفضل مشاهدة لـ"الدش النيزكي" من نصف الكرة الجنوبي؛ إلا أن أولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي يمكنهم إلقاء نظرة خاطفة عليه.
وتتميز ظاهرة "الدش النيزكي" بسرعتها؛ حيث تسافر بسرعة حوالي 148 ألف ميل في الساعة "66 كم/ ثانية" في الغلاف الجوي للأرض.
ويمكن للنيازك السريعة أن تترك "قطارات" متوهجة من الحطام المتوهج تستمر ما بين ثوانٍ عدة إلى دقائق.
من ناحيته قال مسؤول علم الفلك العام في المرصد الملكي غرينتش، الدكتور غريغ براون، لصحيفة "ديلي ميل": في حالة الدش النيزكي، في الظروف المثالية، قد ترى ما يصل إلى 50 أو 60 نيزكًا في الساعة - لكن أي مراقب حقيقي سيرى دائمًا أقل بكثير من هذا.
وأضاف: نظرًا لأن هذا هو الدش النيزكي الذي يمكن رؤيته بشكل أفضل من خطوط العرض الاستوائية الجنوبية؛ فلن تتمتع المملكة المتحدة بمنظر رائع، لكنها لا تزال واحدة من أفضل التجارب لهذا العام؛ لذا فهي تستحق بالتأكيد إلقاء نظرة.
وأردف "غريغ": كم عدد النيازك التي قد تراها بالضبط؟ يصعب تحديدها ومن الأفضل عدم محاولة العد.
وبعكس معظم زخات الشهب السنوية الرئيسية؛ لا توجد ذروة حادة لهذا الدش، وإنما "هضبة" من المعدلات الجيدة تستمر لمدة أسبوع تقريبًا وتتركز في يومي 6 - 7 مايو.