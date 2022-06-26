غادر القطيعُ وبقيت عظَمة الأمومة.. شاهد ما فعلته أنثى فيل من أجل صغيرها

ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيع من الأفيال وهو يعبر نهرًا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في عبور النهر الهادر، حسب "سكاي نيوز عربية".