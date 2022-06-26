غادر القطيعُ وبقيت عظَمة الأمومة.. شاهد ما فعلته أنثى فيل من أجل صغيرها

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حظي فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بمشاهدات كبيرة، حيث وثق مساعدة أنثى فيل لابنها "الدغفل" أثناء عبور أحد الأنهار.
ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا، قطيع من الأفيال وهو يعبر نهرًا في أحد المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في عبور النهر الهادر، حسب "سكاي نيوز عربية".
ويظهر الفيديو كيف تدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها الذي بدا وكأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.
وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذي كان ينتظرهم خارج النهر.
ووفق صحيفة "إنديا إكسبريس" فقد اقترح كثيرون ممن شاهدوا الفيديو أن يتم إنشاء جسور في مثل هذه المواقع لحماية صغار الحيوانات من الغرق.
فيما أكد آخرون أن الفيديو يجسد قيم الأمومة، واستعداد الأم للتضحية بنفسها في سبيل أبنائها.