فتى بريطاني صارع الموت بسبب "نوبة ضحك": "أصدقائي فعلوا ذلك"

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن أليكس ليتلر (16 عامًا)، الذي ينحدر من منطقة شيشاير، جرى نقله إلى المستشفى، يوم الاثنين، بعدما لاحظ قصورًا في التنفس، وانتفاخًا أحس به مثل فقاعات في رقبته، جراء الهواء الذي خرج من الرئة المصابة.