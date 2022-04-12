فول وطعمية.. جدل بسبب فاتورة سحور بـ4244 جنيهًا في مصر

في مصر، أثارت فاتورة سحور شعبي في أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، جدلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "مصراوي"، تُظهر الفاتورة أن تكلفة سحور شعبي لستة أشخاص وصلت إلى 4244 جنيهًا (860 ريالاً)، رغم أن الوجبة مكونة من فول وطعمية وبيض وبطاطس وجبنة، بالإضافة إلى مياه معدنية وعصائر ومياه غازية.
وسخر نشطاء مواقع التواصل من سعر الفاتورة، حيث علق أحد الأشخاص قائلاً: "هل قرض السحور حلال"، بينما قال آخر: "كنت سأقول إن هذا الرقم بالليرة (اللبنانية)، لكن علمت أن الواقعة في التجمع الخامس، بتاعنا اللي في مصر".
بينما قال حساب شخص آخر: "فول وطعمية بأكتر من 4000 جنيه ليه"، في حين علق آخر: "هو البيض دايمًا عامل لنا مشاكل في فواتير السحور! مرة مدحرج ومرة أو مليت.. خلاص بلاش منه يا جماعة!".