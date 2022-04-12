فول وطعمية.. جدل بسبب فاتورة سحور بـ4244 جنيهًا في مصر

وسخر نشطاء مواقع التواصل من سعر الفاتورة، حيث علق أحد الأشخاص قائلاً: "هل قرض السحور حلال"، بينما قال آخر: "كنت سأقول إن هذا الرقم بالليرة (اللبنانية)، لكن علمت أن الواقعة في التجمع الخامس، بتاعنا اللي في مصر".