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"فياجرا" في كعكة عيد الميلاد.. مزاح أصدقاء يُنهي حياة شاب بالعراق
توقفت عضلة قلبه ونُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة
توفي شاب في يوم ميلاده، جنوبي بغداد؛ إثر توقف عضلة قلبه نتيجة مزاح أصدقائه.
وفي التفاصيل، انتهى مزاح مجموعة من الشباب العراقيين، بوفاة أحدهم متأثرًا بتداعيات تناوله الفياجرا دون علمه؛ بحسب ما نقلته "البيان" الإماراتية.
وقال مصدر محلي: إن الشاب توفي نتيجة مزاح أصدقائه معه بوضع حبوب "فياجرا" في كعكة عيد ميلاده؛ مما أدى إلى توقف عضلة قلبه ووفاته بعد نقله إلى مستشفى المحمودية العام"؛ بحسب "السومرية نيوز".