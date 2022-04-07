فيديو "القتل الرحيم".. شاهد ما فعلته أنثى ثعلب قرب مبنى الكونغرس؟

أعلنت السلطات الصحية في واشنطن الأربعاء أنها قررت "القتل الرحيم" لإنهاء حياة أنثى الثعلب العدائية التي أثارت الذعر قرب مقر الكونغرس بعدما هاجمت مارة من بينهم أحد النواب، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بداء الكلب.