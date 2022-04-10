فيديو صادم.. نهاية كارثية لمطاردة بين مسيرة وجندي روسي هارب

كشف فيديو صادم عن مطاردة محمومة بين طائرة أوكرانية بدون طيار "مسيرة"، وجندي روسي هارب، على طريق ريفي خارج العاصمة الأوكرانية كييف.
والغريب، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الجندي المرعوب ظل يجري نحو مقر وحدته العسكرية المختبئة على طريق ريفي خارج كييف، فقاد الطائرة الدرون إلى التقاط صو لموقع الوحدة المختبئة.
وحسب الصحيفة، ظن الجندي الروسي أن المسيرة ستطلق عليه النار، فظل يجري مرعوبًا، وينظر من فوق كتفيه المرة تلو الأخرى نحو الطائرة التي ظلت تتبعه.
ودون أن يدرك، قاد الجندي الطائرة إلى موقع وحدته المتمركزة على جانب طريق ريفي قريب من غابة خارج العاصمة كييف.
وحسب الصحيفة، أظهرت صور نُشرت في وقت لاحق على الإنترنت، أن الموقع تعرض لهجوم بنيران المدفعية الأوكرانية، ما دفع القوات الروسية إلى مغادرة الموقع بعد اكتشافه.