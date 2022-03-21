فيديو غريب.. شاهد ما حدث لهذه الشاحنة في إشارة المرور

وفي الفيديو الذي نشره شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت السيارات وهي متوقفة في إشارة مرور بشارع لينين، وبعد لحظة، اشتدت الرياح وبدأت السيارات في الاهتزاز، لكن هذه الشاحنة الصغيرة من نوع "جازيل" الروسية، كانت تتأرجح بشكل واضح، وبدت غير قادرة على الصمود أمام قوة الرياح، وفجأة رفع الهواء الشاحنة عن مكانها وأسقطها على جانبها، لتهبط على الطريق القادم ويدفعها الهواء على الأرض.