فيديو غريب.. شاهد ما حدث لهذه الشاحنة في إشارة المرور

كشف فيديو غريب التقط في روسيا أمس الأحد، عن اللحظة التي توقفت فيها السيارات في إشارة مرور، وكيف بدأت بعض السيارات تهتز بسبب الرياح الشديدة، لكن الأغرب هو ما حدث لشاحنة صغيرة فجأة.
وحسب موقع "دون داي. رو" الإخباري الروسي، وقع الحادث صباح أمس الأحد 20 مارس، في مدينة نوفوروسيسك، وهي ميناء تجاري على البحر الأسود جنوبي غرب روسيا.
وفي الفيديو الذي نشره شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت السيارات وهي متوقفة في إشارة مرور بشارع لينين، وبعد لحظة، اشتدت الرياح وبدأت السيارات في الاهتزاز، لكن هذه الشاحنة الصغيرة من نوع "جازيل" الروسية، كانت تتأرجح بشكل واضح، وبدت غير قادرة على الصمود أمام قوة الرياح، وفجأة رفع الهواء الشاحنة عن مكانها وأسقطها على جانبها، لتهبط على الطريق القادم ويدفعها الهواء على الأرض.
وعلى الفور أسرع بعض الرجال وأنقذوا السائق الذي لم يصب بأي أذى.
وقد قام عمال متخصصون بفصل بطارية الشاحنة، وأعادوا السيارة إلى وضعها الطبيعي.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد حذرت سلطات مدينة نوفوروسيسك من رياح قوية تستمر لمدة يومين، وتصل سرعة الهواء إلى حوالي 35 مترًا في الثانية.