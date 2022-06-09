فيديو مؤثر.. شاهد أغرب ما فعله ملاكم على الحلبة قبل وفاته

وخاض بوثيليزي نزالًا من 10 جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا يوم الأحد الماضي؛ لكن الحَكَم أوقف المواجهة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه؛ وهو ما ظَهَر في فيديو مأساوي بثته وسائل الإعلام.