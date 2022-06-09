فيديو مؤثر.. شاهد أغرب ما فعله ملاكم على الحلبة قبل وفاته

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أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي للملاكمة، أمس الأربعاء، وفاة ملاكم الوزن الخفيف سيميسو بوثيليزي؛ إثر إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان.
وخاض بوثيليزي نزالًا من 10 جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا يوم الأحد الماضي؛ لكن الحَكَم أوقف المواجهة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه؛ وهو ما ظَهَر في فيديو مأساوي بثته وسائل الإعلام.
ونُقل "بوثيليزي" على الفور إلى المستشفى، ووُضع في غيبوبة مستحثة طبيًّا بعد اكتشاف نزيف في المخ؛ لكنه توفي لاحقًا.
وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي للملاكمة، أنه سيُجري تحقيقًا مستقلًّا في ملابسات الحادث.
وقال المدرب بيكي منغوميزولو: إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.