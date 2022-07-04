فيديو: مخالفة مرورية تنتهي بـ60 رصاصة في جسد شاب أسود.. ومظاهرات ضد الشرطة الأمريكية

وقال محامي القتيل، واسمه غايلاند ووكر، ويبلغ من العمر 35 عامًا: إنه قُتل بوابل من الرصاص؛ مشيرًا إلى أنه أصيب بستين طلقة، من بين نحو 90 طلقة أُطلقت عليه؛ وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".