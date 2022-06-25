"فيديو".. يمنية ماتت دفاعًا عن شرفها.. تطور خطيرة بقضية "فتاة يريم"

وأشارت المصادر إلى وفاة الفتاة بعد أن تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول الأجهزة الأمنية التي قامت بتتبع كاميرات المراقبة في المحلات والمحطات الواقعة على الشارع الذي وقعت فيه الجريمة وتم تحديد الباص ولونه ونوعه، وعلى إثر ذلك تحددت هوية المجرم وتوجهت للقبض عليه.