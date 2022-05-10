في اليابان.. تلميذات مشاركات بمسابقة رياضية يشربن سائلاً معقمًا بدلاً من الماء

وأشارت "فرانس برس" إلى أنه عادةً ما يُستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحماية من فيروس كورونا، وقد أصبح منتشراً في كل مكان في اليابان منذ أن بدأ تفشي الوباء عام 2020.