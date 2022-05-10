في اليابان.. تلميذات مشاركات بمسابقة رياضية يشربن سائلاً معقمًا بدلاً من الماء

تعهّدت السلطات اليابانية بإجراء تحقيق عقب إعطاء تلميذات ثانويات معقماً لليدين بدلاً من الماء؛ لإرواء عطشهن خلال مسابقة رياضية، الأمر الذي أسفر عن إصابة إحدى المشاركات بالمرض أثناء تناول رشفة من السائل المعقم.
وكان منظمو مسيرة للفتيات بطول خمسة آلاف متر في نهاية الأسبوع الماضي في محافظة ياماناشي بوسط اليابان، قد سكبوا المعقم عن طريق الخطأ في أكواب وضعت عند نقطة توزيع المشروبات للمشاركات.
وقال الاتحاد الرياضي لمدارس ياماناشي الثانوية: المعقم كان موضوعًا في زجاجة بلاستيكية من دون أي ملصق تعريفي، داخل صندوق من الورق المقوى، إلى جانب زجاجات مياه الشرب.
وأشارت "فرانس برس" إلى أنه عادةً ما يُستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول للحماية من فيروس كورونا، وقد أصبح منتشراً في كل مكان في اليابان منذ أن بدأ تفشي الوباء عام 2020.
وانهارت إحدى المتسابقات وتقيأت وتوقفت عن المشي بعد شرب السائل المعقم، بينما قامت اثنتان أخريان ببصقه واستمرتا في المسابقة.
ونُقلت ثلاث تلميذات في المجموع إلى المستشفى لتلقي العلاج ويُعتقد أنهن في طور الشفاء.
من ناحيته، وعد حاكم ياماناشي كوتارو ناغازاكي الاثنين بإجراء تحقيق مستقل في الأمر. وقال: "بالنيابة عن المقاطعة، أود أن أعتذر بصدق للرياضية وعائلتها".