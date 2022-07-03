في مجتمعاتنا.. "حماد": 4 أسباب وراء عنف الرجل ضد المرأة

النظر إلى المرأة على أنّها مملوكة للرجل

وترى "حماد" أن أول الأسباب هو تفسير بعض علماء الدين للآيات والأحاديث، بطريقة جعلتهم ينظرون إلى المرأة على أنّها مملوكة للرجل، وتقول: "إن بعض فقهاء المسلمين مازال ينظر إلى المرأة بأنّها مملوكة للرجل، خُلقت لمتعته وخدمته، فأقاموا خطابهم الديني على ذلك، وقد وُضعت بعض مناهج التعليم في بعض الدول بموجب هذا الخطاب، ودُعِّمت بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة، تدعم تفسيراتهم الخاطئة.. فنجد الشافعية اعتبروا عقد الزواج (عقد تمليك)، واعتبره الأحناف (ملكاً للذات) في حق الاستمتاع، وجاءت مقولة الإمام الزهري التي أوردها ابن قدامة في كتابه المغني في كتاب الجِراح، فصل: ولو قتل أحد الأبويْن صاحبه ولهما ولد (6626): لا يقتل الزوج بامرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح، فأشبه الأّمَة، مع أنّ الإسلام لم يبح قتل العبيد والإماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل عبداً قتلناه)، ونلاحظ هنا أنّ ابن قدامة لم يُوافق الإمام الزهري قوله على الزوجة (أشبه الأَمَة)، فقال: (وقوله إنّه ملكها غير صحيح، فإنّها حُرّة، وإنّما ملك منفعة الاستمتاع، فأشبه المستأجرة)".