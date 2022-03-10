قبل زفافه بأيام.. وفاة لاعب كرة قدم مصري بأزمة قلبية

وحسب موقع "واتس كوره"، نشر الحساب الرسمي لنادي بايونيرز على فيس بوك، بيانًا جاء فيه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى في عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"، صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق.