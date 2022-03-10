قبل زفافه بأيام.. وفاة لاعب كرة قدم مصري بأزمة قلبية

تُوفي اللاعب المصري أحمد فتحي لاعب فريق "بايونيرز" أحد أندية الدرجة الأولى بدوري القسم الثاني المصري؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذلك حسب ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وحسب موقع "واتس كوره"، نشر الحساب الرسمي لنادي بايونيرز على فيس بوك، بيانًا جاء فيه: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى في عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"، صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق.
صدمة كبيرة بعد وفاة لاعب بايونيرز
وتسبب خبر الوفاة في صدمة زملائه في الفريق وأصدقائه وأقاربه، خاصةً أنه كان يستعد لحفل زفافه بعد أيام قليلة.
وحسب "واتس كوره"، لم يكشف النادي عن ملابسات وفاة اللاعب، وهل حدثت أثناء اللعب أم خارج الملعب.
كما نعى اتحاد الكرة المصري اللاعب أحمد فتحي، ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي؛ لاعب نادي شيكو (بايونيرز) أحمد فتحي، الذي وافته المنية اليوم.. ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".
جدير بالذكر أن اللاعب الشاب هو ثاني حالة وفاة في دوري الدرجة الثانية بأزمة قلبية، بعد أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي الأسبق والمدير الفني لفريق المجد السكندري الذي تُوفي في نوفمبر الماضي بعدما سجل فريقه هدفًا قاتلًا في الثواني الأخيرة من إحدى مبارياته ببطولة الدوري.
وتعرّض المدرب للإغماء قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات، وتُوفي عند وصوله إلى المستشفى.