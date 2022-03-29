قفز المراهق أمام قطار الموت.. شاهد ما حدث بعدها وأذهل الجميع

وفي اللحظة التالية، شاهد ضابط شرطة المحطة الشاب، وأشار له للابتعاد عن الحافة، لأن القطار قادم، لكن الشاب قفز من على الرصيف فوق القضبان، وبدا بعدها مترنحًا وهو يقف ويواجه القطار القادم، ساعيًا إلى الانتحار تحت عجلاته.