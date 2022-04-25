قهوة وجبر وطيران.. 1000 اختراع للمسلمين الأوائل لا يزال العالم يحيا بها

تبلغ اكتشافات واختراعات المسلمين الأوائل أكثر من 1000 اختراع موثّق لايزال العالم يعيش عليها، فمن أول جامعة إلى الطيران والقهوة وصناعة الدواء وعلوم الفلك وغيرها يشهد التاريخ لأبحاث المسلمين في الفترة ما بين القرن السابع إلى القرن السابع عشر.
ويوثّق عديد من الجامعات والمكتبات حول العالم اختراعات واكتشافات مدهشة للمسلمين الأوائل شكلت العالم الذي نعيشه اليوم؛ حيث يعرف منها 1001 اختراع، ويتوقع أن هناك عدداً آخر كبيراً من الاختراعات لم يصل إلى البشرية بسبب الحروب والتنقل والظروف الصعبة في تلك الحقبات لنقل ونشر العلم.
وفي السطور القادمة تقدم "سبق"، 10 من اختراعات عامة واكتشافات للمسلمين الأوائل لا تزال تعيش بيننا:
1- فرشات الأسنان: أول فرشاة أسنان قبل اختراع معجون الأسنان، كان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يعلم المسلمين كيفية تنظيف أسنانهم بالسواك، ويستخدم عديد من شركات معجون الأسنان مواد شبيهة بالمسواك.
2- الجامعة: سبق المسلمون غيرهم في تأسيس نظام تعليمي حديث، حيث ظهرت أولى الجامعات منذ أكثر من ألف عام مضت عبر المساجد، حيث كان العلم الديني والعلم الدنيوي يدرسان جنباً إلى جنب، وتعد فاطمة بنت محمد الفهري هي مؤسّسة أول جامعة في تاريخ العالم، وهي جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب.
3- الطيران: أول محاولة طيران كانت في قرطبة عام 852م، قام بها عباس بن فرناس؛ الذي كان متعدد المواهب، فقد كان شاعراً وعالماً في الفلك، لكن شهرته كانت من بناء آلة طيران هي الأولى من نوعها قادرة على حمل الإنسان في الهواء، وقفز بها من مئذنة الجامع الكبير في قرطبة.
4- المنح الدراسية: أول مَن أرسى نظام المنح الدراسية لدعم الطلبة ومساعدتهم على تحمُّل أعباء الدراسة كانت المؤسسات الخيرية الإسلامية "الأوقاف".
5- الأدوات الجراحية: قدّم الجرّاح المسلم أبو القاسم الزهراوي؛ الذي يُعرف برائد جراحات التجميل، في القرن العاشر الميلادي، أكثر من 200 أداة من أدوات الجراحة التي لا تزال تستخدم إلى اليوم، وذكرها في موسوعته الطبية "التصريف لمَن عجز عن التأليف"؛ حيث بيّن في هذه الموسوعة الأدوات وحالات استخدام كل منها.
6- الصيدلية: يعد المسلمون هم أول مَن أنشأ مدرسة للصيدلة في العصور الوسطى، وهم أول مَن أنشأ صيدلية، فضلاً عن وضع كثير من مبادئ علم الصيدلة التي مازال كثير من هذه العلوم قائمة لليوم.
7- القهوة: تمّ اكتشاف البن لأول مرة في اليمن في القرن التاسع الميلادي، وتمّ إحضاره إلى القاهرة في وقت لاحق ثم سرعان ما انتشر في كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، وبحلول القرن الثالث عشر وصلت القهوة إلى تركيا، لكن حتى القرن السادس عشر لم تكن حباتها تُغلى بعد في أوروبا التي لم تعرفها إلا بعد استقدام تاجر إيطالي القهوة لبيعها في مدينة البندقية.
8- المجلات والكتب الطبية: كتب المسلمون عديداً من المجلات الطبية المختلفة منذ 1000 سنة ولايزال كثير منها موجوداً إلى الآن، كما ألّفوا عديداً من الكتب التي تمّت ترجمتها إلى اللغة اللاتينية، منها كتاب "القانون" لابن سينا الذي ظل مرجعاً رئيساً لعدة قرون.
9- الجبر: اخترع علم الجبر العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي؛ والشهير بالخوارزمي، ويعد الجبر أحد العلوم الرئيسة في علم الرياضيات.
10- العطور: بدأت صناعة العطور على يد جابر بن حيان؛ ويعقوب بن إسحاق الكندي؛ الذي أجرى أبحاثاً مكثّفة وتجارب على دمج نباتات مختلفة ومصادر أخرى لإنتاج العطور، وتمّ استخراج الشذى من خلال التقطير البخاري على يد ابن سينا في القرن الحادي عشر.