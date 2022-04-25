قهوة وجبر وطيران.. 1000 اختراع للمسلمين الأوائل لا يزال العالم يحيا بها

7- القهوة: تمّ اكتشاف البن لأول مرة في اليمن في القرن التاسع الميلادي، وتمّ إحضاره إلى القاهرة في وقت لاحق ثم سرعان ما انتشر في كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، وبحلول القرن الثالث عشر وصلت القهوة إلى تركيا، لكن حتى القرن السادس عشر لم تكن حباتها تُغلى بعد في أوروبا التي لم تعرفها إلا بعد استقدام تاجر إيطالي القهوة لبيعها في مدينة البندقية.