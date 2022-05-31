لأغرب سبب.. شاهد ما فعله "كنغر" برجل أسترالي

كشف فيديو مروع، عن اللحظة التي دخل فيها رجل أسترالي في مضاربة مخيفة مع كنغر طارده وهاجمه، في حديقة منزله بولاية نيو ساوث ويلز.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة في حديقة منزل بمدينة بالينا، في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وحسب وسائل إعلام أسترالية، بدأت معركة الأسترالي كليف دايس مع الكنغر عندما دخل حديقة منزله وحاول الإمساك بكلب الأسرة الصغيرة.
ويقول "دايس": "انتزعتُ الكلب من يدي الكنغر، وحاولت إبعاد الحيوان الدخيل؛ لكنه رفض الخروج من الحديقة، وبدأ مطاردتي والاعتداء عليّ".
وتُظهر لقطات الفيديو، "دايس" وهو يركض بعيدًا عن الحيوان الغاضب قبل أن يتعثر ويسقط على الأرض.
وهنا يحاول الكنغر ضرب الرجل على الأرض؛ لكن "دايس" يقف على قدميه يائسًا ممسكًا بعصا ويلوح بها بشدة دفاعًا عن نفسه.
ولكن بعد ثلاث ضربات من العصا في وجه الكنغر، يتمكن الحيوان من الإمساك بالعصا، ويحطمها، وهنا يمسك "دايس" بذراعي الكنغر، ويُسقطه أرضًا ويسقط فوقه لإنهاء المضاربة.
وقد أصيب "دايس" بجروح في ساقه، كما حاول الكنغر أن يعضه أثناء الهجوم.
وعن سبب عدوانية وهياج الكنغر؛ يعتقد "دايس" أن الحيوان تناول نوعًا من العشب يسمى "الخرفار- Polaris"، وهذا العشب يتسبب في إحداث هياج وعدوانية لدى الكنغر.
ويؤكد "دايس" أنه يحب حيوان "الكنغر" رمز أستراليا؛ لكنه يُحَذّر من الاقتراب منه، ويقول: "لقد تمكنت من مقاومته؛ لكن ماذا عن كبار السن والأطفال؟".
وحسب الصحيفة، فالكنغر ليس عدوانيًّا في الغالب؛ لكن هناك المئات من الهجمات غير الموثقة تحدث في أستراليا عندما تشعر الحيوانات بالتهديد.