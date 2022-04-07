لأول مرة.. إيلون ماسك يتصدر قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم 2022

وفي المرتبة الثانية من قائمة المجلة لأغنى أغنياء العالم؛ يأتي مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس، بصافي ثروة تبلغ 171 مليار دولار، يليه على التوالي قطب الأعمال الفرنسي "برنار جان إتيان" بصافي ثروة 158 مليار دولار، ثم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس بصافي ثروة تبلغ 129 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت بصافي ثروة تبلغ 118 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكي والمشارك في تأسيس "غوغل" لاري بايج بصافي ثروة تبلغ 111 مليار دولار، وعالم الحاسوب الأمريكي من أصل روسي والمشارك في تأسيس "غوغل" سيرغي برين بصافي ثروة تبلغ 107 مليارات دولار، ورجل الأعمال الأمريكي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أوراكل" لاري إليسون بصافي ثروة تبلغ 106 مليارات دولار، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر بصافي ثروة تبلغ 91.4 مليار دولار، ورجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بصافي ثروة تبلغ 90.7 مليار دولار.