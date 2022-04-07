لأول مرة.. إيلون ماسك يتصدر قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم 2022

لأول مرة تَصَدّر مؤسس شركة "تسلا"، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية، السنوية لأغنى أغنياء العالم، بثروة صافية قدرها 219 مليار دولار.
وبشكل عام، هناك 2668 مليارديرًا على قائمة "فوربس" للمليارديرات لعام 2022، التي انخفضت بنسبة 87 مقارنة بعام 2021. وانخفضت الثروة الجماعية لهؤلاء بنحو 400 مليار دولار إلى 12.7 تريليون دولار.
وأفادت "فوربس" -وفق "روسيا اليوم"- بأن "وباء كورونا والأسواق الراكدة وسط الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط؛ أثّر على ثروات هؤلاء المليارديرات".
وفي المرتبة الثانية من قائمة المجلة لأغنى أغنياء العالم؛ يأتي مؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس، بصافي ثروة تبلغ 171 مليار دولار، يليه على التوالي قطب الأعمال الفرنسي "برنار جان إتيان" بصافي ثروة 158 مليار دولار، ثم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس بصافي ثروة تبلغ 129 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت بصافي ثروة تبلغ 118 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكي والمشارك في تأسيس "غوغل" لاري بايج بصافي ثروة تبلغ 111 مليار دولار، وعالم الحاسوب الأمريكي من أصل روسي والمشارك في تأسيس "غوغل" سيرغي برين بصافي ثروة تبلغ 107 مليارات دولار، ورجل الأعمال الأمريكي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أوراكل" لاري إليسون بصافي ثروة تبلغ 106 مليارات دولار، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر بصافي ثروة تبلغ 91.4 مليار دولار، ورجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بصافي ثروة تبلغ 90.7 مليار دولار.