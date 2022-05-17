لا تقتربوا منه.. لدغة "الأسود الخبيث" تُنهي حياة أربعيني أردني

تُوفي رجل أربعيني في الأردن؛ إثر تعرضه للدغة أفعى "الأسود الخبيث" السامة بمنزله في منطقة ضرار في الأغوار الشمالية، فجر أمس الاثنين.
وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، قال مدير مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، الدكتور محمد أبو هديب: إن المواطن البالغ من العمر 42 عامًا، تم إسعافه إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وجرى إدخاله إلى وحدة العناية الفائقة؛ إلا أنه فارَقَ الحياة، متأثرًا بإصابته.
ودعا "أبو هديب"، المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأفاعي حال ظهورها في المزارع والأماكن السكنية، وإبلاغ الدفاع المدني أو المتخصصين بهذا الشأن؛ لافتًا إلى وجود أنواع سامة جدًّا تؤدي إلى الوفاة.
الثعبان الأسود الخبيث
وتنقل الصحيفة عن موسوعة "ويكيبيديا"، أن الأسود الخبيث أو البثن، هو أحد أنواع الأفاعي السامة، سمها شديد الخطورة، وهي تستوطن عددًا من المناطق في الشرق الأوسط؛ منها: (فلسطين، الأردن، لبنان، السعودية، كذلك شبه جزيرة سيناء).
يتميز الثعبان بصغر حجمه؛ حيث إن طوله لا يتجاوز 60 سم، ويتميز أيضًا بأن رأسه يشبه ذيله حتى إنك لا تستطيع تمييز رأسه بسهولة بلونه الأسود الداكن.
يُعد هذا الثعبان أحدَ أخطر أنواع الثعابين في العالم من حيث السمية، وسمه يتجه مباشرة إلى القلب.
وما يزيد خطورة "الأسود الخبيث" أن لديه القدرة على إخراج أنيابه خارج فمه حتى وهو مغلق، وهو أيضًا قادر على تحريك نابيْه في عدة اتجاهات ويستطيع اللدغ من جانب الفم.