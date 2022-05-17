لا تقتربوا منه.. لدغة "الأسود الخبيث" تُنهي حياة أربعيني أردني

الثعبان الأسود الخبيث

وتنقل الصحيفة عن موسوعة "ويكيبيديا"، أن الأسود الخبيث أو البثن، هو أحد أنواع الأفاعي السامة، سمها شديد الخطورة، وهي تستوطن عددًا من المناطق في الشرق الأوسط؛ منها: (فلسطين، الأردن، لبنان، السعودية، كذلك شبه جزيرة سيناء).