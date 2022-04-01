لتحمُّل مشقة الصيام.. 7 أطعمة احرص على تناولها في السحور

يعود علينا شهر رمضان مُحمَّلاً بالعديد من الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية.. وحتى يمكننا الاستمتاع بهذا الشهر الكريم، وتحمُّل مشقة الصيام مع ممارسة أعمالنا طوال النهار، يجب علينا الالتزام بتناول وجبة السحور؛ إذ إن أهمية هذه الوجبة لا تقل عن وجبة الإفطار، بل تزيد عليها.