لحظة مواجهة بين ذئب وقطة منزلية.. اكتشف لماذا حصد ملايين المشاهدات

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فإن ذئب البراري أو القيوط حيوان يُعرف بعوائه الغريب المخيف الذي يُسمع عادة في الليل أو في الصباح الباكر، وهو يعيش في السهول المفتوحة في شمال أمريكا من كوستريكا إلى آلاسكا، وكذلك يعيش في بعض أجزاء أمريكا الوسطى، ويعيش في كندا والمكسيك.