لقاح "موديرنا" للرضع.. بيانات أمريكية توضح الحقيقة

وأشارت الإدارة إلى أن "البيانات المتاحة تدعم فعالية لقاح موديرنا لكوفيد-19 في الوقاية من أعراض "كوفيد 19" في الفئات العمرية للأطفال من 6 أشهر إلى 17 عامًا"؛ وفقما نقلت "رويترز".