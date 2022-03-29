للمرة الأولى منذ أكتوبر.. ملكة بريطانيا تظهر للعلن في حفل تأبين زوجها

وبينما كانت الشكوك لا تزال سائدة صباح اليوم حول حضورها، أرادت الملكة أن تشارك في هذا الحفل الذي يقام بعد عام على وفاة الأمير فيليب الذي استمر زواجها منه 73 عامًا.