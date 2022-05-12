لماذا اشترت مصر 44 طنًّا من الذهب؟ إجابة من خبير يربطها بروسيا

وعن أسباب قرار شراء الذهب، قال الخبير الاقتصادي: "هناك عدة مبررات لهذه العملية، فالبنوك المركزية حول العالم بدأت في السنوات الماضية التخفيف من تركيز الدولار الأمريكي في سلة عملات والمكونات الاحتياطيات الدولية؛ في ضوء مستقبل الاقتصاد الأمريكي والدولار، وللتحوط من صراع العملات الدولية؛ حيث يصبح الذهب هو الخيار الأفضل والملاذ الآمن ويتمتع الذهب بسيولة عالية".