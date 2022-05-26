لماذا دفع بيل غيتس ملايين الدولارات لمنع إيلون ماسك من الاستحواذ على "تويتر"؟

ووقّعت المنظمات الـ26 خطابًا مفتوحًا الشهر الماضي تطالب المعلنين بمقاطعة "تويتر"، إذا بذل "ماسك" أي جهود للتخفيف من ضوابط الكلام الصارمة التي اعتمدتها المنصة في السنوات القليلة الماضية، وزعمت أن "استيلاء ماسك على "تويتر" سيزيد من تضليل المعلومات لدينا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، لا سيما بين الأشخاص الأكثر ضعفًا وتهميشًا بالفعل".